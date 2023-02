Vin Diesel vil ha Robert Downey Jr. i Fast & Furious-serien

Fast & Furious-serien er kjent for å inneholde noen store navn, og Fast X får enda flere med blant annet Jason Mamoa og Brie Larson. Vin Diesel har imidlertid allerede øyne på en annen stjerne som kan bli med i franchisen.

I et intervju med Variety avsløres det at Vin Diesel ønsker at Iron Man -stjernen Robert Downey Jr. blir med i franchisen en gang. Diesel har til og med allerede en karakter stilt opp for Downey Jr.:

"Uten å fortelle deg for mye om hva som skjer i fremtiden," sier han. "Det er en karakter som er antitesen til Dom som fremmer AI og førerløse biler og med en filosofi som med forsvinner friheten din. Det er noen som tror det er fremtiden, og det er i direkte strid med Toretto-mentaliteten."

Det ser imidlertid ikke ut til at Robert Downey Jr.s rollebesetning er satt i stein, så vi må se om han kommer inn i neste Fast & Furious-film eller ei.