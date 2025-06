Vince Vaughn om en Dodgeball-oppfølger: "Jeg er definitivt åpen for det"

Det har vært snakket og rapportert om en oppfølger til Dodgeball: A True Underdog Story i de to tiårene som har gått siden originalen kom, men ingen av disse har noensinne ført til noe av betydning. Faktisk ser det ut til at de fleste har slått seg til ro med tanken på at det aldri vil bli en ekte oppfølger til den legendariske komediefilmen. En av hovedrolleinnehaverne fra den filmen er imidlertid fortsatt åpen for en retur.

I en samtale med The Hollywood Reporter om sin nylige Netflix-film Nonnas, har Vince Vaughn - som har sett en oppblomstring av roller i det siste, blant annet i Apple TV+s Bad Monkey - nevnt at han ville være interessert i å gjøre en oppfølger til Dodgeball, forutsatt at ideen og manuset i det hele tatt er av god kvalitet.

"Det er alltid snakk om disse", sa Vaughn, som spiller hovedpersonen Peter La Fleur i filmen. "Dodgeball, faktisk er det en idé som er ganske god, men ingenting er sikkert. Jeg skal begynne på andre sesong av Bad Monkey, som er flott, og så har jeg en annen ting jeg skal gjøre, men jeg vil definitivt ... Det handler alltid om historien er riktig, om forlengelsen er noe som gir mening."

Han fortsetter: "Det er ideer som er gode med noen av disse, men man vet aldri hva som skjer og om det gir mening for alle. Men jeg er definitivt åpen for det. Jeg elsker mange av disse filmene, og jeg er definitivt åpen hvis noe blir til noe."

Ikke bare er det viktig å få manuset riktig for en Dodgeball oppfølger, men det er også viktig å sikre seg skuespillerne, inkludert Ben Stiller som den eksentriske White Goodman og hans virkelige kone Christine Taylor også som Kate Veatch.

Ville du sett en Dodgeball oppfølger?