Vini Jr. Netflix-dokumentar: Ny trailer og lanseringsdato

HQ

Netflix-dokumentarfilmen om Vinícius Júnior har fått en lanseringsdato: 15. mai. Dokumentarfilmen (det er en film, ikke en serie) har tittelen "Vini Jr." (og et mer interessant "Baila, Vini" (Dans Vini) på portugisisk og spansk), og ble spilt inn i fjor, og forteller om Vinícius' sesong i Real Madrid og Brasil.

Den viser Vinícius' bidrag til at Real Madrid vant LaLiga og Champions, episoder som rasistiske fornærmelser i Valencia og (kanskje) at han mistet Ballon d'Or i oktober i fjor. Med intervjuer med lagkamerater i Real Madrid og Brasil, samt familien hans, vil den være et must for alle som ønsker å se en annen side av den høyt profilerte og til tider splittende 24-åringen.

Dokumentaren vil også handle om Vinis ydmyke begynnelse, hans første år i C.R. Flamengo i 2018, og den vil inneholde intervjuer med moren hans. Du kan se den første traileren for Vini Jr. nedenfor, og husk at filmen slippes på Netflix den 15. mai.

HQ