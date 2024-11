Vinícius Jr. skylder på "gal kalender" for skaden, og spiller ikke mot Liverpool

HQ

Vinícius Júnior går glipp av det meste av Real Madrids maratonaktige desember, med kamper hver tredje dag. Det inkluderer det viktige Liverpool-besøket i Champions League onsdag. Den brasilianske kantspilleren har fått påvist en skade i biceps femoris i venstre bein.

Vini Jr har spilt alle 18 Real Madrid-kampene så langt denne sesongen. Han er Real Madrids desidert viktigste spiller akkurat nå, og en av de få fra Ancelottis tropp som har unngått skader.

Likevel kan hans fravær, i tillegg til Rodrygos, som fortsatt er skadet, tvinge italieneren til å gjøre noen rotasjoner og endringer i troppen, noe han faktisk allerede gjorde i forrige ligakamp på søndag, en 0-3-seier over Leganés, der Mbappé byttet plass med Vini og flyttet over på venstrekanten, og scoret et mål assistert av Vini.

Mbappé kan midlertidig få tilbake favorittposisjonen sin, der han har spilt mesteparten av karrieren, noe som kan hjelpe ham med å gjenvinne selvtilliten. Jude Bellingham kan også få tilbake sin posisjon som falsk nier, der han scoret flest mål av alle Madrid-spillerne forrige sesong.

Arda Güler vil trolig også få flere minutter på høyrekanten, og Endrick Felipe kan endelig få muligheten som fansen har skreket etter.

Vini Jr. kan være tilbake i finalen i Intercontinental Cup

Noen spanske medier peker på 18. desember som Vini jr. sin potensielle retur. Den dagen spiller Real Madrid finalen i Intercontinental Cup.

Denne helt nye årlige turneringen, som er en videreutvikling av UEFAs og CONMEBOLs Intercontinental Cup, som sist ble spilt i 2004, arrangeres av FIFA, og her møtes vinnerklubbene fra alle de seks konføderasjonene. Europamesteren får direkte adgang til finalen.