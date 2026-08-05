Vinícius og Real Madrid klarer ikke å komme til enighet etter det siste møtet – et salg til Arsenal kan bli uunngåelig

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Et møte som ble avholdt onsdag på Real Madrids hovedkvarter mellom Vinícius' agenter og klubben førte ikke til noen avtale, og muligheten for at den brasilianske spilleren blir solgt denne sommeren blir stadig mer sannsynlig for hver dag som går. Som det har blitt rapportert mange ganger, har Vinícius i flere år nektet å signere en ny kontrakt og krevd en høyere lønn, minst like høy som lønnen til Kylian Mbappé.

Ifølge Cadena Ser tjente Vinícius 18 millioner euro i året, og klubben gikk med på å øke lønnen til 22 millioner euro i året, noe som med bonuser kunne stige til opptil 24 millioner. Men klubben vil ikke gå høyere, og Vinícius har krevd 30 millioner i året.

Vinícius har sagt at han helst vil bli i Real Madrid, men møte etter møte ser det ikke ut til at partene kommer til enighet: enten må Real Madrid gi etter og tilby Vinícius en høyere lønn, eller så må brasilianerens agenter gi etter på lønnsambisjonene. Han har fortsatt kontrakt til og med sesongen 2026/27, men det er også blitt rapportert at klubben vil selge spilleren, med Arsenal som favoritt, og trener Mikel Arteta jobber allerede med å gjøre ham til lagets stjerne...