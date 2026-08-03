Vinícius’ situasjon er fortsatt uavklart: Blir han i Real Madrid, eller går han til Arsenal?

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Den potensielle overgangen til Vinícius Jr. fra Real Madrid til Arsenal har blitt et av sommerens mest omtalte rykter, og ingenting er sikkert for øyeblikket. Real Madrid har i flere år forsøkt å få den brasilianske vingeren til å signere en ny kontrakt før den nåværende utløper i 2027, og selv om Vinícius angivelig ønsker å bli, har han nektet å signere og krever en høyere lønn – minst like mye som Kylian Mbappé tjener.

Situasjonen nærmer seg sin avslutning: ferske opplysninger fra Real Madrid tyder på at klubben har lagt inn et siste tilbud, og at de ikke vil gi ham mer enn 20 millioner euro per sesong. Hvis Vinícius ikke går med på tilbudet nå, vil klubben forhandle om et salg i sommer for å tjene penger på ham (de ønsker å selge ham for 150 millioner euro), før han blir friagent i januar.

Og Arsenal har allerede tatt kontakt med Real Madrid, med trener Mikel Arteta i spissen for «operasjonen», ifølge flere medier som AS. Selv om Vinícius foretrekker å si det slik, vet han at han ville være den ubestridte stjernen i Arsenal, mens han i Madrid mistet den rollen til Kylian Mbappé og kan se trusselen fra Yan Diomandé som ny ving.

Og med alt dette som skjer i bakgrunnen, har Vinícius i dag offisielt gjenopptatt treningen med Real Madrid etter pause fra VM, og klubben fremhever ham i stor grad i innlegg på sosiale medier...