Vink farvel til Crysis 3, Dante's Inferno og Dead Space 2s onlinefunksjoner.

På søndag kunne vi rapportere om ryktet som sa at Crytek var på konkursens rand. Hurtig vekst, flere oppkjøp av andre utviklere og skuffende salg av studioets siste to...

Crytek nære konkurs - katastrofen Ryse får skylda

den 22 juni 2014 klokken 11:32 NYHET. Skrevet av Morten Bækkelund

Det startet som et Kinect-spill og endte opp som et vakkert, men lite underholdene (og quick time-fyllt) actionspill til Xbox One. De aller fleste var enige om at Ryse...