Vinly av Warhammer 40,000: Space Marine II-lydsporet er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling

Et av årets mest feirede spill så langt får vinylbehandling, og det ser virkelig lekkert ut. 2LP-utgivelsen fra Laced Records kommer i to herlige farger - en begrenset utgave i blått med hvit splatter pluss hvit med blå splatter, og en klassisk svart vinylvariant for puristene.

Som standarden for de fleste utgivelsene fra Laced Records, kommer Warhammer 40,000: Space Marine II i en gatefold-omslag med spillkunst av mannskapet på Saber Interactive.

Vinylen er priset til £36, slippes i januar 2025 og kan forhåndsbestilles her.