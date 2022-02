Vinn billetter til den gigantiske Uncharted-filmatiseringen

HQ

Det vil nesten være en underdrivelse å si at reisen fra idé til det store lerretet har vært et seigt trekk for folkene bak den kommende Uncharted-filmatiseringen. Prosjektet rakk å være i hendene på flere regissører, men nå er vi bare noen uker fra den store premieren, og heldigvis har de diverse trailerne bevist at vi kan se frem til den samme action-følelsen, vittige dialogen og stemningsfulle historiefortellingen som utgjorde den ikoniske spillserien.

Filmen ser også ut til å være en slags "best-of", og samler noen av de fire spillenes mest ikoniske sekvenser. Nathan Drake, spilt av selveste Tom Holland, blir kastet ut av et åpent lastefly, som i Uncharted 3: Drake's Deception, og står foran vraket av et piratskip, som i Uncharted 4: A Thief's End.

Du behøver derfor ikke regne med en en-til-en-repetering av spillene, men en slags remix, all den tid filmen vil jobbe for å konstruere en solid plattform i form av forholdet mellom Mark Wahlbergs Sully og Hollands Nathan Drake.

De står også overfor en helt ny trussel i form av den erfarne Antonio Banderas, som spiller en helt ny skurk, Moncada, som også er skattejeger. Talent og erfaring må man si at filmen bugner av, og regissøren som endte med å bringe filmen til live, Ruben Fleischer, har tidligere klart å gi oss akkurat den samme balansen mellom komedie og action med både Zombieland og Venom, så Drake og kompani er nok i gode hender. Filmen har premiere 18. februar i Norge.

Hvis alt dette høres ut som noe for deg, så skal vi nå lodde ut fem ganger to billetter til filmen, så du kan ta med deg en venn. Det eneste du trenger å gjøre for sjansen til å vinne er å svare på følgende i kommentarfeltet:

Hvilket Uncharted-spill er din favoritt og hvorfor?

Vi gleder oss til å lese svarene deres. Du kan se den nyeste traileren nedenfor, samt den scenen hvor Drake febrilsk prøver å ikke bli kastet ut av lasteflyet vi nevnte tidligere.

HQ