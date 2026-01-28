Vinn billetter til den nye,ville skrekkomedien Cold Storage



Premienen til den actionfylte og strålende underholdende Cold Storage er rett rundt hjørnet. Cold Storage tar oss med på en spennende reise gjennom det villeste nattskiftet noensinne, og følger en barsk bioterrorist-agent og to unge ansatte som jobber på et hemmelig laboratorium mens de prøver å stoppe apokalypsen før den kan begynne.

Når en farlig, muterende sopp som ødelegger eller forandrer alt i sin vei truer med å kreve livet til millioner, om ikke milliarder, er det opp til Liam Neeson, Joe Keery og Georgina Campbell å stoppe den i denne skrekkkomedien fra manusforfatteren av Jurassic Park og produsenten av Zombieland.

Hvis Cold Storage høres ut som en flott kveld på kino for deg har du flaks, for akkurat nå har en konkurranse startet på Instagram, hvor du kan vinne to billetter til filmen. Det vil være fem vinnere totalt, så kom deg ut og se om du kan sikre deg en sjanse til å se Cold Storage på kino fra og med 13. februar.