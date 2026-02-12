Vinn billetter til Jason Statham-filmen Shelter



Du har sannsynligvis allerede hørt om den nye actionthrilleren Shelter med Jason Statham i spissen, men hvis du ikke har hatt sjansen til å dra på kino og se filmen selv ennå har vi en spennende konkurranse for deg.

Om bare det at Jason Statham er med i en ny fartsfylt, høyoktan actionfilm ikke er nok til å gi deg lyst på en kinotur har vi også en kort oppsummering. Etter at han sluttet i regjeringens elitesoldatteam lever Michael Mason (Statham) et stille liv på en avsidesliggende øy på den skotske kysten. Dette livet kastes tilbake i stormens øye, både billedlig og bokstavelig, når han blir tvunget til å returnere til fastlandet for å beskytte en ung jente som skyller opp i nærheten av hjemmet hans.

Med hans tidligere arbeidsgiver som prøver å knytte en av sine største løse trådene må Mason kjempe for å overleve igjen, bare at han denne gangen står overfor større odds enn noen gang før. Hvis det høres ut som noe for deg, og du vil finne ut mer om hvordan du kan vinne to billetter til å se Shelter på kino, kan du gå til Instagram for å lese mer og sikre deg sjansen til å se filmen.