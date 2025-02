Vinn den heftige iskremmaskinen Ninja CREAMi

HQ

Enkelte av oss frykter den 14. februar. Noen liker ikke tanken på å markere dagen alene mens andre er usikre på hvilke forventninger en eventuell partner har. Uansett hvilken side du er på vil denne konkurransen kunne hjelpe.

Ninja har nemlig vært snille nok til å gi meg sin heftige CREAMi, iskremmaskinen som lett kan brukes til å lage nydelige iskremer, sorbet, milkshaker og en drøss med andre frosne delikatesser. I stedet for å beholde den selv vil jeg gi den bort til en av dere som svarer riktig på de tre enkle spørsmålene under i kommentarfeltet. Vinneren trekkes neste fredag.

Omtrent hvor mye koster en CREAMi her til lands?

A) 1000 kroner

B) 1500 kroner

C) 2000 kroner

I hvilke Blue Sky Studios-filmer finner vi Scrat, det ekornlignende vesenet med lange tenner som er mer populær enn selve hovedkarakterene Manny, Sid og Diego?

A) Ice Age

B) The Godfather

C) The Terminator

Hvilken slemming med maaaange iskalde puns spiller Arnold Schwarzenegger i Batman & Robin?

A) Harley Quinn

B) Bane

C) Mr. Freeze