Vinn den ultimate Gamingen TVen - Hisense E7 PRO 65

Tidligere i år ga Petter toppkarakteren 10 til den glimrende Hisense UX (som du kan lese begrunnelsen for her, og om dette gjør deg nysgjerrig bør du virkelig lese videre. For nå setter vi en annen Hisense Gaming-TV på prøve, en som er spesielt egnet til å spille et av 2024s mest populære spill.

Vi har slått oss sammen med Hisense for å gi bort tre av deres E7 PRO 65". Den er utviklet i et spesielt samarbeid med Black Myth: Wukong-skaperne i Game Science, noe som blant annet betyr at du får 144 Hz Game Mode PRO, Total HDR Solution, VRR Technology og Quantum Dot. Disse godbitene er bare toppen av kransekraken. Hele tre heldige vinnere i Norden vil få sjansen til å vinne den ultimate gaming-TVen.

Alt du trenger å gjøre for å delta er å:

1. Klikk deg inn oå Instagram-meldingen under, følg @gamereactor og skriv en kommentar i innlegget hvor du forteller hvilket spill du ville innviet din nye Hisense E7 PRO med - hvis du vant

2. Følg @hisensenorge på Instagram.

Vi gleder oss til å lese svarene deres, og trekkeren vinnerne den 21. oktober.