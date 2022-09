Vinn det svært begrensede Destiny 2-emblemet Scientia Illuminata

Season of Plunder er her. Lightfall har blitt avslørt. Det er en flott tid å være fan av Destiny 2. For å feire alle de fantastiske nye tilleggene og det planlagte innholdet til Bungies looter-shooter, tilbyr vi Guardians en sjanse til å få tak i et svært begrenset emblem i spillet.

Det er kjent som Scientia Illuminata og vi tilbyr 15 koder for emblemet (som du kan se selv på bildet ovenfor) til våre lesere. Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på et raskt spørsmål knyttet til Destiny 2 Showcase som fant sted nylig, som vi så sammen med Destiny 2-streameren Lana Lane. Sjekk ut reprisen nedenfor, gjør deg kjent med hva som ble avduket, og gå deretter til konkurransen her for å svare på følgende spørsmål:

Hva er navnet på den nye underklassen som ankommer Destiny 2: Lightfall?