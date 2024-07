Vinn en Collector's Edition av Final Fantasy XIV: Dawntrail i dagens GR Live

Dette er en stor dag for fans av Final Fantasy XIV , for den etterlengtede Final Fantasy XIV: Dawntrailer-utvidelsen er her. Final Fantasy XIV: Dawntrail tar oss til et nytt rike siden turen går til Tural-kontinentet og den gyldne byen som nå er er veldig kaostisk.

HQ

Utvidelsen kommer også med to nye jobber. The Viper en DPS-jobb som lar oss gå berserk med to våpen samtidig, så den bør være ideel for de av dere som liker en tett og personlig tilnærming. The Pictomancer er på sin side en magi-fokusert jobb for de som liker å holde seg litt på avstand ved å mane frem fantasien inn i virkeligheten. Med disse to tillegene er det nå 21 ulike jobber å velge blant.

Men dette er ikke alt. Final Fantasy XIV: Dawntrail kommer med en nivåøkning, og gjør at det maksimale nivået blir tresifret for første gang. Vi kan også se frem til en ny spillbar rase, den kvinnelige Hrothgar, pluss flere nye områder å utforske, Dungeons å fullføre og Raids å overvinne. Og la oss ikke glemme den store grafiske oppdateringen som vil se en rekke visuelle forbedringer introdusert, inkludert forbedrede teksturer og skygger og bedre materialkvaliteter for karakterer og miljøer.

Med så mye å se frem til kan du bli med Rebeca på GR Live-hjemmesiden på det vanlige klokkeslettet 17:00 for å få med deg de to første timene av Final Fantasy XIV: Dawntrail.

Final Fantasy XIV: Dawntrail er tilgjengelig akkurat nå på PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S og Mac.

Men det stopper ikke der, for Square Enix har lyst til å være gavmilde med oss som bor i Norden. De har nemlig gitt oss en Final Fantasy XIV: Dawntrail. Collector's Edition som vi selvsagt ønsker å gi videre til en veldig heldig vinner. Denne pakken inneholder en spesiell kunstboks, en utrolig kul Viper-statue, et Adventurer's-tøykart, et Adventurer's-pennetui og en The Unending Journey.-notatbok.

For å være med i kampen om denne fantastiske esken må du bare svare riktig på spørsmålene i quizen under. Deretter trekker vi en vinner om to uker, altså den 16. juli. For å gjøre det ekstra fristende har vi også en premie til to stykker som ikke nådde helt opp til toppen. Disse vil få Windows PC-utgaver av FINAL FANTASY XIV: Dawntrail Complete Edition, og denne inkluderer selve spillet, Dawntrail og de fire andre utvidelsene, samt et 30 dager abonnement.