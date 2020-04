Vinn en ganske spesiell Trials of Mana-inspirert Switch-konsoll!

Originalt ankom Trials of Mana i Japan som "Seiken Densetsu 3" i 1995, og nå, 25 år etter den originale utgivelsen, har vi nå en ambisiøs nytolkning av det originale spillet.

Dette gigantiske JRPG-eventyret er nå fylt med forbedringer, alt fra grafikk til stemmeskuespill, et nytt forbedret soundtrack og til og med nytt innhold etter slutten.

Det er med andre or masse å glede seg til, og har du enda ikke spilt spillet, så har vi her en glimrende mulighet for å feire lanseringen på luksuriøst vis. Vi skal nemlig dele ut en storslått premiepakke, hvor du har muligheten til å vinne en Trials of Mana-inspirert Switch-konsoll, samt et eksemplar av spillet.

Og hva må du gjøre for å delta? Det eneste du trenger å gjøre er å svare på følgende spørsmål:

Hva er ditt favoritt Square Enix-utviklede JRPG-spill, og hvorfor?

Du kan se et bilde av selve konsollen nedenfor. Vi gleder oss til å lese svarene deres.

Dette er en nordisk konkurranse.

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.