Vinn en gigantisk King's Bounty II-pakke her!

Etter 31 år med venting ble endelig King's Bounty II lansert på tirsdag, og med tanke på hvor lang tid det har gått siden originalen er det vel greit å markere det hele på spesielt vis?

Derfor har vi gått sammen med utgiverne i Koch Media for å gi deg muligheten til å vinne en heftig premie som virkelig feirer King's Bounty II med stil. Esken vi sender vinneren vil være fylt med spillet til din ønskede plattform, tre puslespill, en t-skjorte, en kaffekopp, ølbrikker og nøkkelringer. Alt dette kan du se nederst.

Det eneste du trenger å gjøre for å være med i konkurransen er å svare på følgende i kommentarfeltet:

Hva er den beste eller mest minneverdige opplevelsen du har hatt i et RPG?

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.