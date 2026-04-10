Vinn en kinovisning av Mortal Kombat II

Gjør deg klar for den etterlengtede Mortal Kombat II, den nyeste, blodtørstige filmen basert på den suksessrike Mortal Kombat-videospillserien. Denne gangen kastes fanfavorittene - nå sammen med selveste Johnny Cage - inn i den ultimate, nådeløse og blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke regjeringstid, som truer selve eksistensen til Earthrealm og dens forsvarere. Filmen har kinopremiere 8. mai, og vi gir bort en ganske vill premie.

Du får nemlig sjansen til å vinne en eksklusiv privatvisning av filmen for deg selv og opptil 40 gjester (!), og alle gjester får popcorn og brus inkludert!

Det er en unik sjanse til å vinne en helt spesiell opplevelse for deg og mange andre, og vi legger også ut en haug med Dragon Crystals (valutaen i Mortal Kombat 1-spillet) som trøstepremier. Greit, så hvordan deltar du? Slik gjør du det:



Fyll inn de nødvendige detaljene, inkludert brukernavn og den plattformen du spiller på

Start Mortal Kombat 1 på din ønskede plattform (husk at spillet er tilgjengelig via PlayStation Plus Extra/Premium og Xbox Game Pass Premium/Ultimate)

Hopp inn i "Towers - Klassic", og deretter videre inn i Endless-utgaven av denne modusen, hvor du beseirer så mange motstandere du kan for å få den høyeste poengsummen

Ta et skjermbilde av resultatet, og last det opp her sammen med din poengsum.



Du kan delta så mange ganger du vil, og husk å oppdatere poengsummen din og laste opp et nytt, tilsvarende skjermbilde hvis du ønsker å delta med en ny, bedre poengsum underveis. Enhver poengsum fra starten av turneringen og utover er gyldig, hvis et skjermbilde og en siste sjekk gjennom resultattavlene bekrefter poengsummen.

Husk igjen at spillet er tilgjengelig via Xbox Game Pass Premium/Ultimate og PlayStation Plus Extra/Premium. Hvis du har spørsmål om reglene, premier eller noe annet kan du skrive til [email protected]. Registreringen er åpen nå, og stenger igjen 4. mai ved midnatt.

Her er en oversikt over alle premiene:



Førsteplassen (den beste spilleren i hvert av de nordiske landene) : En eksklusiv privat screening av filmen for deg selv, og opptil 40 gjester. Popcorn og brus er også inkludert. I tillegg vinner du 5,900 Dragon Krystals. Den overordnede vinneren av hele turneringen vinner også Mortal Kombat 1 Kollector's Edition til PlayStation 5.

: En eksklusiv privat screening av filmen for deg selv, og opptil gjester. Popcorn og brus er også inkludert. I tillegg vinner du 5,900 Dragon Krystals. Den overordnede vinneren av hele turneringen vinner også Mortal Kombat 1 Kollector's Edition til PlayStation 5.

Andre- og tredjeplassen (i hvert av de nordiske landene): 2,700 Dragon Krystals.

2,700 Dragon Krystals.

Fjerdeplassen (i hvert av de nordiske landene): 1,250 Dragon Krystals.



Den overordnede vinneren av hele turneringen vinner også Mortal Kombat 1 Kollector's Edition til PlayStation 5.

Og til slutt gjennomgår vi reglene igjen:



Få den høyeste poengsummen i Endless-utgaven av Klassic Tower i Mortal Kombat 1. Den høyeste poengsummen vinner.



Bevis at din poengsum er ekte ved å verifisere den med et skjermbilde. Ytterligere verifisering skjer for de 4 beste spillerne når turneringen avsluttes.



De 4 beste spillerne skal derfor på sikt legge til Gamereactor som venn på deres valgte platform til denne verifiseringsprosessen. Hvis du ikke svarer innen 48 timer når du blir spurt om dette får den neste i rekken premien.



Deltakere skal være lovlig registrerte statsborgere og ha fast bosted i enten Norge, Danmark, Sverige eller Finland.



Vi vil forsøke, så langt det er praktisk mulig, å finne en kino i rimelig geografisk nærhet til vinneren hvor en visning kan gjennomføres, forutsatt at den kinoen er villig til å inngå et samarbeid om å ha visningen på vilkår som er forenelige med de fastsatte rammene.



Reise, innkvartering og andre utgifter er ikke inkludert. Alle gjester skal oppfylle de gjeldende alderskrav for filmen.



Alle deltakere skal være over 18 år.



Denne kampanjen er på ingen måte sponset, godkjent eller administrert av, eller tilknyttet, Warner Bros. Interactive Entertainment eller Warner Bros. Entertainment Nordic AB..



Les alle T&C her.



Så hva venter du på? Skynd deg å delta slik at du kan sikre deg og opptil 40 venner en privat visning av Mortal Kombat II.

