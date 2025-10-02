Vinn en ultimat spillkveld fylt med brettspill fra asmodee og et gavekort til Wolt

HQ

Selv om vi i Gamereactor elsker den digitale spillopplevelsen har de fleste av oss som jobber her også en forkjærlighet for gode gammeldagse fysiske brettspill. Det er bare noe spesielt med denne mer sosiale opplevelsen hvor man sitter overfor hverandre og spiller på en mer tradisjonell måte.

Så sammen med brettspillprodusenten asmodee gir vi bort en helt spesiell «Ultimate Game Night», hvor du ikke bare kan vinne en haug med kule brettspill, men også et kult gavekort til leveringstjenesten Wolt verdt hele 1000 kroner - som kan garantere både mat og drikke.

Før vi gir deg utfordringen; la oss gå gjennom spillene du kan vinne:

Dixit

Fordyp deg i en verden av fantasi og tolkning. I Dixit må du avkode tankene til medspillerne dine og gjette riktig korthistorie. Et lett tilgjengelig spill som alltid overrasker med morsomme og kreative øyeblikk.

Dobble

En lynrask oppmerksomhetstest! Med 55 kort og 57 symboler må du finne det ene symbolet som to kort har til felles. Fem forskjellige minispill holder tempoet høyt og utfordrer både konsentrasjon og syn.

Ticket to Ride

Spenningen ved togreiser i brettform! Reglene er enkle, men kampen om de beste rutene er intens. Bygg den lengste, koble sammen flest byer og overlist motstanderne dine, mens tunneler og ferger krydrer strategien.

7 Wonders

Bygg en sivilisasjon som vil tåle tidens tann. Draft kort, velg strategi og kjemp om seierspoeng i dette prisbelønte spillet som har plass til opptil syv spillere og kan utvides med mange varianter.

Exploding Kittens

Kattekaos og kortkaos i én eksplosjon! På din tur spiller du et kort og trekker et nytt - men vær forsiktig, for hvis du treffer en eksploderende katt er du ute. Mange sprø kort sørger for latter og uforutsigbar moro.

Azul

Vakre mosaikker og skarp strategi. I Azul konkurrerer du om å dekorere Alhambra-palasset med fargerike fliser. Men velg med omhu, for hvis du tar for mange, kan de knekke og koste deg poeng. Et visuelt mesterverk og prisvinner.

Love Letter

Intriger og romantikk på 16 kort. Som frier må du prøve å få kjærlighetsbrevet ditt til prinsessen samtidig som du avslører og slår ut rivalene dine. Raskt, enkelt - og fullt av bløff, flaks og små taktiske seire.

Ok, så hvordan deltar du? Nedenfor finner du et Instagram-innlegg. Først må du like det, deretter må du følge @gamereactor og @asmodee_games, og deretter svare på følgende spørsmål i Instagram-innlegget:

Hvilken snacks er et absolutt must for en spillkveld som denne for deg?

I tillegg til konkurransen her på Gamereactor har asmodee også startet sin egen store kampanje kalt asmodee World of Players. Her kan du vinne eksklusive premier ved å fullføre oppdrag, få XP og klatre på verdensrankingen.

Bli med i My asmodee og utforsk den ekstraordinære verdenen av spillere fra hele kloden her!