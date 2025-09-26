Vinn et komplett sett med gamingutstyr fra MSI

I tilfelle du gikk glipp av det, tilbyr ikke MSI bare heftige bærbare og stasjonære spill-PCer. De lager også et helt økosystem av tilbehør.

Og du kan faktisk vinne en pakke av disse. Nedenfor anmelder vi noen av produktene, og i løpet av videoen kan du se hele premien. Vi gir bort to sett, og vi må påpeke at det ene er det som pakkes ut i videoen.

HQ

Hvert sett inneholder:

Strike 600-tastatur: Stille tastatur med lyddempende konstruksjon og Kalih Midnight Pro Silent-taster. Det har amerikanske knappeoppsett.

Maestro 300-headset: Lette hodetelefoner med avtakbar mikrofon og 40 mm neodym-enheter.

Versa 300 Elite trådløs mus: Trådløs ergonomisk lett mus med Pixart PAW3395DM-sensor.

Force GC300 trådløs kontroller: Trådløs og ergonomisk kontroller med halleffektknapper.

Agility GD21: Myk og glatt musematte med vevd kant og gummibunn.

Begge pakkene har en verdi på 1920 danske kroner. Alt du trenger å gjøre er å hoppe inn på Instagram-kontoen vår og svare på et enkelt spørsmål, så er du med.

Konkurransen varer til og med 3. oktober, vinnerne annonseres 7. oktober.