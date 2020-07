Vinn et Paper Mario: The Origami King-tema i Tetris 99

Du ser på Annonser

Om du har spilt Tetris 99, så vet du sikkert at Nintendo regelvis kjører eventer hvor du kan vinne temaer basert på deres seneste og mest populære spill. Derfor er det ingen stor overraskelse at de nå annonserer at de gjør det samme med Paper Mario: The Origami King.

Som de skriver på Twitter vil eventet pågå fra 31. juli til 3 august, og alt du trenger å gjøre for å delta er å samle sammen 100 poeng ved å spille. Det burde ikke ta altfor lang tid, og i traileren ovenfor kan du se teamet.