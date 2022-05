Vinn et Steelseries Arctis Nova Pro Wireless og Nova Pro med GameDac

Etter å ha testet Steelseries Arctis 7P og 7X i 2020 var jeg ikke i tvil om at de to var årets beste og helt klart noen av de beste man kan få punktum. Derfor har jeg vært meget spent hver gang Steelseries har hypet opp en kommende annonsering de siste ukene, noe det viser seg å være god grunn til.

Steelseries har nemlig offentliggjort oppfølgerne til den populære Arctis Pro-serien sin. Arctis Nova Pro (med GameDac) og Arctis Nova Pro Wireless er tilgjengelige allerede nå, så det er utrolig kult at vi får dele ut disse to til noen av dere. Alt du trenger å gjøre for å delta i konkurransen er å fortelle meg følgende:

Hva er det viktigste for deg med et gamingheadset og hvorfor?

Vinnerne kåres den 7. juni, så det er nok av tid til å se de to videoene under for å lære mer om hvorfor denne nye serien mest sannsynlig også blir meget populær.

HQ

HQ

Her på Gamereactor inngår vi noen ganger en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et spennende produkt. Dette gjelder disse to, så selv om vi i Gamereactor altså har laget dem selv er de altså sponset. Du kan lese mer om detaljert om slike partnerskap ved å klikke på linken øverst, og husk at du må bo i Norge, Danmark, Sverige elle Finland for å kunne vinne denne konkurransen.