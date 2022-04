Vinn et Xbox Series X-minikjøleskap!

HQ

Nylig kunne vi og andre fortelle at det tidligere avslørte minikjøleskapet basert på Xbox Series X endelig er tilgjengelig på det norske markedet via Elkjøp.

Ideen kom av at fans sammenliknet konsollen med et kjøleskap etter lanseringen, og Microsoft valgte å utnytte dette på gøyalt vis, og resultatet har vi nå her.

Det er plass til opptil 12 bokser, den kjører både på AC-strøm og gjennom en DC-billader. Nå har du muligheten til å vinne ditt eget Xbox-minikjøleskap siden vi skal dele ut ikke bare ett, men to til to heldige vinnere. Alt vi ber deg om å gjøre for å delta i konkurransen er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilket Xbox-spill som for øyeblikket er under utvikling gleder du deg mest til å se i aksjon?

Vi trekker to vinnere etter påsken.