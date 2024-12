Vinn Harry Potter-spill i Gamereactors første julekalender i 2024

HQ

Tiden har altså gått så fort at vi allerede har kommet til desember, noe som betyr at det er tid for å starte konkurransenes høytid. Siden denne tiden er magisk for mange passer det jo å dele ut noen spill fra et magisk univers som første premie.

For ved å svare på de tre enkle spørsmålene under kan du vinne Hogwarts Legacy (på PC), Harry Potter: Quidditch Champions (på PC eller PS5) eller Lego Harry Potter: Collection (på PS5). Bare skriv hvilke spill og på hvilket format du kunne tenke deg å vinne sammen med svarene dine under, så er du med i konkurransen. Jeg har muligens flere av hver premie slik at det blir flere som kan vinne. Derfor er det bare å skrive svaret på følgende i kommentarfeltet under:

Hva kalles Quidditch på norsk?

A) Quislinglekene

B) Sopelimeball

C) Rumpeldunk

Hvilken Batman-skuespiller har vært med i en Harry Potter-film?

A) Robert Pattinson

B) Christian Bale

C) Henry Cavill

Hvor mange Harry Potter-filmer med Harry, Hermine og Ronny i hovedrollene er det?

A) 6

B) 7

C) 8

Lykke til, alle sammen!