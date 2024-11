Vinn kinobilletter til Ringenes Herre: Slaget om Rohan

Det er en god stund siden vi hadde gleden av å se en ny Ringenes Herre-film på kino mens vi lader opp til julen, men i 2024 er det akkurat det vi har tenkt å gjøre. 13. desember - ja, på Lucia - er det premiere for Ringenes Herre: Slaget om Rohan.

Dette er en animasjonsfilm som utspiller seg nesten 200 år før den originale filmtrilogien. Her følger vi skjebnen til Helm Hammerhand. Historien er skrevet av Philippa Boyens som var medforfatter av manusene til både Ringenes Herre-trilogien og Hobbiten-filmene, og sørger for en autentisk historie levendegjort av Kenji Kamiyama (skaper av TV-serien "Blade Runner: Black Lotus" og "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex").

Dette vil du selvfølgelig ikke gå glipp av, og det trenger du heller ikke. Vi har nemlig ti kinobilletter til The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim som vi har tenkt å lodde ut til fem heldige vinnere som får to hver.