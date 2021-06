Vinn Sniper Ghost Warrior Contracts 2 til Steam

Det er mange skytespill på markedet, men Sniper Ghost Warrior-serien skiller seg ut fra konkurrentene. I det seneste kapitlet, Sniper Ghost Warriors 2, spiller du som den dyktige snikskytteren Raven, som har reist til det fiktive midtøstlige landet Kuamar. Landets diktator er blitt myrdet, og hans kode tørster nå etter hevn og planlegger å invadere et naboland. Det er opp til deg å stoppe henne i å gjøre det, og det krever flere av de presise skuddene som serien er kjent for.

Her på Gamereactor har du nå mulighet for å vinne et eksemplar av spillet til Steam. Det eneste du må gjøre for å delta i konkurransen er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Når du spiller skytespill, foretrekker du direkte konfrontasjon eller sniking - og hvorfor?

Vi velger ut de beste svarene og belønner med koder til spillet på Steam.

Og nei, du trenger ikke å foretrekke sniking for å ha en vinnersjanse.