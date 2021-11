Vinn stæsj og kinobilletter til Venom: Let There Be Carnage!

HQ

Den 19. november har Venom: Let There Be Carnage endelig premiere i Norge, og da blir vi vitne til en voldsom manisk kamp i det Eddie og Venom samarbeider om å stoppe seriemorderen Cletus Kasady som har klart å rømme etter å ha blitt vert for symbioten Carnage.

For å feire premieren skal vi i samarbeid med SF Studios dele ut to premiepakker bestående av 2stk kinobilletter til filmen, en nøkkelring, en stilig mobilring, et kult universalt mobildeksel samt en gymbag med Venom-motiv på! Alt du trenger å gjøre for sjansen til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvis du hadde vært Venom og kunne fått evnene til superhelter du overtar kroppen til, hvilke superhelter ville du tatt kreftene til da og hvorfor?

Vi trekker to vinnere den 19. november. Lykke til!

Vinnerne betaler ingenting for å motta premien.