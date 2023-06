HQ

For et par uker siden kjørte vi i gang en konkurranse der vi skulle dele ut kinobilletter til Spider-Man : Across the Spider-Verse, som har premiere i dag, 2. juni. Nå er vinnerne trukket og de er som følger:

reyers

sputnik

Jorglar

Ricardo

Petterkopp

aurdal

Medi

CrimsonXYZ

DagV

Ngalexander18

Takk til alle som deltok - vi har flere konkurranser på vei, så følg med!