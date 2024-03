Vinnie Jones kommer ikke tilbake som Juggernaut.

HQ

Få replikker i superheltfilmer er mer ikoniske enn "I'm the Juggernaut, bitch!". Vinnie Jones ga virkelig alt i rollen, men det virker ikke som om han har noe hastverk med å vende tilbake til en av sine mest ikoniske karakterer med det første.

I en samtale med Yahoo avslørte Jones at han hadde blitt spurt om å komme tilbake som Juggernaut for Deadpool & Wolverine, men at han takket nei. "Jeg snakket med regissøren, og jeg sa bare 'det er så dramatisk å ta på seg den drakten'", sa han. "Du kan ikke gjøre noe i den hele dagen, og du kan bare drikke gjennom et sugerør mens den er på."

Det betyr ikke at vi ikke får se Juggernaut i Deadpool & Wolverine, for i den andre Deadpool-filmen ble karakteren laget ved hjelp av CGI og spilt av Ryan Reynolds.