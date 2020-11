Du ser på Annonser

De siste dagene har Mediatonic på lurt vis hintet til hva temaet for sesong tre av Fall Guys: Ultimate Knockout vil handle om, og nå har vi fått svaret.

Passende nok viser det seg at snø, is og andre ting vi kjennetegner denne tiden av året med her til lands vil komme til Fall Guys når det som kalles Fall Guys: Winter Knockout starter en gang i desember. Enda mer informasjon om nye utfordringer og kostymer vil offentliggjøres "snart".