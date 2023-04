Viola Davis ønsker å spille hovedrollen i en zombiefilm

Den anerkjente skuespilleren og EGOT-vinneren Viola Davis ønsker å spille i en zombiefilm, spesielt noe som ligner på 2016s Train to Busan.

I en samtale med IndieWire om hva hun ønsker fra karrieren sin, sa Davis: "Det er mange ting jeg ikke har gjort i karrieren min. Hør, jeg vil gjerne gjøre en zombiefilm. Nå sier jeg at når jeg skyter det, vet jeg ikke om jeg kan skille mellom det virkelige og fiksjonen, for hvis noen løp mot meg som en zombie, vet jeg ikke. Du kan høre noen historier. Men jeg vil ha en "Train to Busan." Jeg vil ha min versjon av "Train to Busan." Jeg vil kjempe mot noen zombier. Det er det jeg har lyst til å gjøre."

Davis spilte sist i The Woman King og Air, hvorav førstnevnte tjente henne nominasjoner til en SAG- og BAFTA-pris.

Vil du se Viola Davis i en zombiefilm?