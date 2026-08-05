Violent Night 2 byr på en ny trailer og enda mer overdrevet julevold

Riktignok bød den ikke på mye i form av koselig julevarme, men den veide opp for det med rikelig med vold og action – noe som gjorde 2022-filmen «Violent Night» til en enorm kassesuksess. David Harbour spilte julenissen (den ekte, ikke naboen din i en plastmaske), som mener at julen har begynt å gå på tomgang. Han vil henge juleantrekket på kroken og sette sekken på hylla for godt. Men... selvfølgelig ble det ikke slik.

For det første gjenoppdaget julenissen sin julestemning; for det andre kunne Hollywood åpenbart ikke motstå en oppfølger til en kommersiell suksess, og dermed er det tid for runde to, akkurat i tide til 4. desember. David Harbour gjentar sin rolle som julenissen, og de samme manusforfatterne (Pat Casey, Josh Miller) og regissøren (Tommy Wirkola) er tilbake – noe som forhåpentligvis betyr at julemagien kan gjenskapes Violent Night 2, med en god dose overdrevet vold som gir en hjelpende hånd.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor, og rett under den finner du også filmens synopsis.

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«I 2022-årets rå julesensasjon, *Violent Night*, tok en forbitret julenisse, bevæpnet med dødelige kampferdigheter, knekken på et team av leiesoldater for å redde en jente og hennes familie. Nå kler den ikke så muntre Saint Nick seg ut igjen for å ta opp kampen mot en hensynsløs gangster (Harris) som terroriserer butikkeierne i Silver Bell Mall. Men når julenissen glemmer den sanne betydningen av julen, befinner han seg midt i et livlig kjøpesenterfellesskap som desperat trenger hans hjelp. Nå som han har mistet magien sin, må han finne en annen måte å bekjempe bøllene som truer kjøpesenteret på, og tiden renner ut. Julenissen må gjenoppdage troen på det gode og tilkalle forsterkninger i siste øyeblikk fra den eneste personen ingen skurk vil legge seg ut med: fru Claus (Bell).«