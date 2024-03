Viral skotsk Willy Wonka Experience skal bli til en film som fokuserer på den merkelige skurken The Unknown.

HQ

Du har sikkert hørt mye om den mystiske AI-skapte The Unknown og det virale Willy Wonka Experience som nylig ble arrangert i Skottland, et barnearrangement som var så dårlig finansiert og designet at det utviklet seg til litt av en latterliggjøring verden over. Vel, siden dette arrangementet og den bisarre skurkefiguren har blitt stjernestatus de siste dagene, har et produksjonsselskap blitt opprettet for å kapitalisere på denne enorme suksessen ved å se The Unknown som stjernen i en kommende skrekkfilm.

Kaledonia Pictures er produksjonsselskapet som har blitt opprettet for filmen, og på deres helt nye hjemmeside står det at filmen blir en "spillefilmslang skrekkfilm inspirert av internettfenomenet som har tatt verden med storm, THE UNKNOWN følger en kjent barnebokillustratør og hans kone som hjemsøkes av sønnen Charlies tragiske død.

"I et desperat forsøk på å unnslippe sorgen forlater paret verden og drar til det avsidesliggende skotske høylandet - der de slipper løs en ukjent ondskap."

Det finnes foreløpig ingen ytterligere detaljer om filmen, særlig siden produksjonsselskapet og nettstedet ble opprettet så sent som i går, men vi holder deg oppdatert etter hvert som mer informasjon kommer ut.

Takk, Bloody Disgusting.