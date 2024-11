Viral YouTube-kanal dekonstruerer bordtennis på de mest hysterisk morsomme måter

HQ

Bordtennis er ikke den mest populære sporten å se på, men alle elsker å spille den. Og en av de mest populære YouTube-kanalene er viet til bordtennis: Pongfinity, med over 4 millioner abonnenter og over 260 videoer, hvorav mange har over én million visninger.

Pongfinity dekonstruerer sporten, og hver video byr på en ny utfordring, som å spille med gigantiske racketer eller på de minste og vanskeligste bordene. De er morsomme, nettopp fordi de bryter med reglene, og man kunne tro at skaperne på en eller annen måte trivialiserer konkurransen.

Men ingenting er lenger fra sannheten. Av de tre komponentene i kanalen, Emil Rantatulkkila, Otto Tennilä og Miikka O'Connor, er de to sistnevnte profesjonelle bordtennisspillere i Finland. Og O'Connor, 28 år gammel, prøver faktisk å rykke opp i konkurransen, alt uten å forlate den populære YouTube-kanalen, som har blitt jobben hans.

Denne sesongen har Miikka O'Connor flyttet til Barcelona og sluttet seg til Club Natació Sabadell for å få fart på karrieren: I hele den katalanske regionen er det fire ganger så mange bordtennisspillere som i hele Finland, sier han.

Til El Periódico sier O'Connor at stilen hans er mer kreativ, noe som kan forvirre motstanderne, og at hans sterke side er hurtighet.

Kjæresten hans bor også i Barcelona, og han har blitt vant til å bo der, men han reiser likevel en gang i måneden til Finland eller et sted midt imellom for å møte sine to YouTube-kolleger og lage nye videoer. Han sier også at de aldri går tom for ideer for å underholde sine millioner av følgere, selv når han spiller på maksimalt nivå.