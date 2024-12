Virtua Fighter 2 får fysisk Xbox-utgivelse med ny online-modus

Gode nyheter for spillsamlere! Segas arkadeklassiker Virtua Fighter 2 er klar for en fysisk utgivelse til Xbox Series S/X, takket være Limited Run Games, et selskap som er kjent for å spesialisere seg på eksklusive fysiske utgaver, ofte fullpakket med samleobjekter.

Virtua Fighter 2 Spillet har tidligere blitt portet til en rekke plattformer, inkludert Sega Saturn, Genesis, PS2, PS3 og Xbox 360. Heldigvis er denne nye utgaven ikke bare nok en port. Den inkluderer onlinespill og støtte for lobbyer med opptil seks spillere.

Standardutgaven av Virtua Fighter 2 vil koste ca. 40 euro, mens den Saturn-inspirerte "Classic Edition" koster nærmere 70 euro. Sistnevnte inkluderer et longbox-etui, en minnemynt og annet ekstrautstyr. Forhåndsbestillinger er åpne frem til 12. januar 2025, med forventet leveringsdato i juni samme år.

Er dette et must-have for samlingen din?