Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown har solgt bedre enn forventet

SEGA virker veldig fornøyde med salgstallene for Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown og vurderer nå til og med å gi ut et nytt spill i serien. Det er i et intervju med japanske Dengeki Online (oversatt av Theouterhaven.net) at produsenten Seiji Akoi har uttalt seg om dette. Han sier at det var ting de ville gjøre med spillet, men som de ikke kunne gjøre ettersom det var en remake. Spillet var ikke tenkt som et forsøk på å dra inn noen enorme summer og ble i stedet laget for å feire selskapets 60-årsjubileum og gjenintrodusere serien (og selvsagt tjene litt penger). Men spillet har nå altså solgt såpass bra, uten å nevne spesifikke tall, at SEGA nå bekrefter at de vurderer å laget et helt nytt spill i serien.