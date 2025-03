VM i kunstløp åpner med en følelsesladet hyllest til skøyteløperne som omkom i flyulykken i Washington

HQ

Verdensmesterskapet i kunstløp 2025 begynte onsdag 26. mars og varer frem til 30. mars. Under åpningsseremonien ble det holdt en følelsesladet hyllest til ofrene for flyulykken i Washington DC 29. januar, da et American Airlines-fly krasjet inn i et militærhelikopter og drepte 67 mennesker. De fleste av passasjerene på flyet var kunstløpere, de fleste av dem barn med sine familier og trenere, inkludert de to tidligere verdensmestrene Evgenia Shishkova og Vadim Naumov.

Tidligere denne måneden ble det avholdt en gallafest i Washington for å samle inn penger til familiene. Mer enn 1,2 millioner dollar ble samlet inn, og noen av de avdødes pårørende opptrådte, som 13 år gamle Isabella Aparicio, som mistet sin far og bror, eller Maxim Naumov, som mistet sine foreldre (AP via Turnto10).

Mesterskapet i 2025, som ble avholdt i Boston, åpnet med en video fra skøyteløperne akkompagnert av et kor. Doug Lane, som mistet sin kone og sin sønn, sa at sønnen Spencer hadde trent for dette arrangementet. Han beklaget også at "selv om noen ulykker er uunngåelige, var ikke denne det", men "i stedet for å lete etter steder å legge skylden, håper jeg vi kan samarbeide med våre folkevalgte for å gjøre flyreiser tryggere for alle og for alle familiene våre."

Den første dagen av VM overrasket den amerikanske kunstløperen Alysa Liu med karrierens beste poengsum, 74,58, i håp om å forbedre bronsen hun fikk for tre år siden. Dette er den viktigste skøytekonkurransen før vinter-OL i 2026.