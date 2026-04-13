VM-kvalifiseringskamper for kvinner på tirsdag, inkludert England mot Spania

HQ

Kvalifiseringsligaen for FIFA Women's World Cup i 2027 fortsetter denne uken med to kampdager, tirsdag 14. april og lørdag 18. april, inkludert en kamp mange fans har sirklet inn i kalenderen for flere måneder siden: en gjentakelse av VM i 2023 mellom England og Spania, som spilles på Wembley Stadium i morgen kl. 19:00 BST, 20:00 CEST.

Denne ukens kamper er en del av ligafasen, som startet 3. mars 2026 og avsluttes i juni 2026. Sluttspillet vil finne sted mellom oktober og desember 2026.

Lagene er delt inn i tre ligaer, med fire grupper i liga A, der gruppevinneren automatisk kvalifiserer seg til VM. Alle de øvrige går til sluttspill, i tillegg til de tre beste lagene i de fire gruppene i liga B (med opprykk til UEFA Nations League A på plass), samt det beste laget og eventuelt nummer to i de seks gruppene i liga C.

Liga A:

Gruppe A1



Serbia mot Italia - 18:15 CEST / 17:15 BST



Sverige mot Danmark - 19:00 CEST / 18:00 BST



Gruppe A2



Polen mot Irland - 18:00 CEST / 17:00 BST



Nederland mot Frankrike - 20:45 CEST / 19:45 BST



Gruppe A3



England mot Spania - 20:00 CEST / 19:00 BST



Island mot Ukraina - 20:30 CEST / 19:30 BST



Gruppe A4



Norge mot Slovenia - 18:00 CEST / 17:00 BST



Tyskland mot Østerrike - 18:15 CEST / 17:15 BST



Liga B:

Gruppe B1



Tsjekkia mot Montenegro - 17:30 CEST / 16:30 BST



Wales mot Albania - 20:15 CEST / 19:15 BST



Gruppe B2



Sveits - Türkiye - 19:00 CEST / 18:00 BST



Nord-Irland mot Malta - 20:00 CEST / 19:00 BST



Gruppe B3



Finland mot Slovakia - 17:30 CEST / 16:30 BST



Latvia mot Portugal - 19:00 CEST / 18:00 BST



Gruppe B4



Israel - Luxembourg - 19:15 CEST / 18:15 BST



Skottland mot Belgia - 20:30 CEST / 19:30 BST



Liga C

Gruppe C1



Estland mot Liechtenstein - 17:00 CEST / 16:00 BST



Litauen mot Bosnia-Hercegovina - 17:00 CEST / 16:00 BST



Gruppe C2



Bulgaria mot Kosovo - 16:00 CEST / 15:00 BST



Gibraltar mot Kroatia - 19:00 CEST / 18:00 BST



Gruppe C3



Nord-Makedonia mot Ungarn - 16:00 CEST / 15:00 BST



Andorra mot Aserbajdsjan - 19:00 CEST / 18:00 BST



Gruppe C4



Færøyene mot Hellas - 18:00 CEST / 17:00 BST



Gruppe C5



Moldova mot Kypros - 16:00 CEST / 15:00 BST



Gruppe C6



Armenia mot Hviterussland - 14:00 CEST / 13:00 BST

