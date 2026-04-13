VM-kvalifiseringskamper for kvinner på tirsdag, inkludert England mot Spania
Dette er alle VM-kvalifiseringskampene for kvinner i Europa denne tirsdagen.
Kvalifiseringsligaen for FIFA Women's World Cup i 2027 fortsetter denne uken med to kampdager, tirsdag 14. april og lørdag 18. april, inkludert en kamp mange fans har sirklet inn i kalenderen for flere måneder siden: en gjentakelse av VM i 2023 mellom England og Spania, som spilles på Wembley Stadium i morgen kl. 19:00 BST, 20:00 CEST.
Denne ukens kamper er en del av ligafasen, som startet 3. mars 2026 og avsluttes i juni 2026. Sluttspillet vil finne sted mellom oktober og desember 2026.
Lagene er delt inn i tre ligaer, med fire grupper i liga A, der gruppevinneren automatisk kvalifiserer seg til VM. Alle de øvrige går til sluttspill, i tillegg til de tre beste lagene i de fire gruppene i liga B (med opprykk til UEFA Nations League A på plass), samt det beste laget og eventuelt nummer to i de seks gruppene i liga C.
Liga A:
Gruppe A1
- Serbia mot Italia - 18:15 CEST / 17:15 BST
- Sverige mot Danmark - 19:00 CEST / 18:00 BST
Gruppe A2
- Polen mot Irland - 18:00 CEST / 17:00 BST
- Nederland mot Frankrike - 20:45 CEST / 19:45 BST
Gruppe A3
- England mot Spania - 20:00 CEST / 19:00 BST
- Island mot Ukraina - 20:30 CEST / 19:30 BST
Gruppe A4
- Norge mot Slovenia - 18:00 CEST / 17:00 BST
- Tyskland mot Østerrike - 18:15 CEST / 17:15 BST
Liga B:
Gruppe B1
- Tsjekkia mot Montenegro - 17:30 CEST / 16:30 BST
- Wales mot Albania - 20:15 CEST / 19:15 BST
Gruppe B2
- Sveits - Türkiye - 19:00 CEST / 18:00 BST
- Nord-Irland mot Malta - 20:00 CEST / 19:00 BST
Gruppe B3
- Finland mot Slovakia - 17:30 CEST / 16:30 BST
- Latvia mot Portugal - 19:00 CEST / 18:00 BST
Gruppe B4
- Israel - Luxembourg - 19:15 CEST / 18:15 BST
- Skottland mot Belgia - 20:30 CEST / 19:30 BST
Liga C
Gruppe C1
- Estland mot Liechtenstein - 17:00 CEST / 16:00 BST
- Litauen mot Bosnia-Hercegovina - 17:00 CEST / 16:00 BST
Gruppe C2
- Bulgaria mot Kosovo - 16:00 CEST / 15:00 BST
- Gibraltar mot Kroatia - 19:00 CEST / 18:00 BST
Gruppe C3
- Nord-Makedonia mot Ungarn - 16:00 CEST / 15:00 BST
- Andorra mot Aserbajdsjan - 19:00 CEST / 18:00 BST
Gruppe C4
- Færøyene mot Hellas - 18:00 CEST / 17:00 BST
Gruppe C5
- Moldova mot Kypros - 16:00 CEST / 15:00 BST
Gruppe C6
- Armenia mot Hviterussland - 14:00 CEST / 13:00 BST