VM-kvalifiseringskamper for kvinner på tirsdag, inkludert England mot Spania

Dette er alle VM-kvalifiseringskampene for kvinner i Europa denne tirsdagen.

Kvalifiseringsligaen for FIFA Women's World Cup i 2027 fortsetter denne uken med to kampdager, tirsdag 14. april og lørdag 18. april, inkludert en kamp mange fans har sirklet inn i kalenderen for flere måneder siden: en gjentakelse av VM i 2023 mellom England og Spania, som spilles på Wembley Stadium i morgen kl. 19:00 BST, 20:00 CEST.

Denne ukens kamper er en del av ligafasen, som startet 3. mars 2026 og avsluttes i juni 2026. Sluttspillet vil finne sted mellom oktober og desember 2026.

Lagene er delt inn i tre ligaer, med fire grupper i liga A, der gruppevinneren automatisk kvalifiserer seg til VM. Alle de øvrige går til sluttspill, i tillegg til de tre beste lagene i de fire gruppene i liga B (med opprykk til UEFA Nations League A på plass), samt det beste laget og eventuelt nummer to i de seks gruppene i liga C.

Liga A:

Gruppe A1


  • Serbia mot Italia - 18:15 CEST / 17:15 BST

  • Sverige mot Danmark - 19:00 CEST / 18:00 BST

Gruppe A2


  • Polen mot Irland - 18:00 CEST / 17:00 BST

  • Nederland mot Frankrike - 20:45 CEST / 19:45 BST

Gruppe A3


  • England mot Spania - 20:00 CEST / 19:00 BST

  • Island mot Ukraina - 20:30 CEST / 19:30 BST

Gruppe A4


  • Norge mot Slovenia - 18:00 CEST / 17:00 BST

  • Tyskland mot Østerrike - 18:15 CEST / 17:15 BST

Liga B:

Gruppe B1


  • Tsjekkia mot Montenegro - 17:30 CEST / 16:30 BST

  • Wales mot Albania - 20:15 CEST / 19:15 BST

Gruppe B2


  • Sveits - Türkiye - 19:00 CEST / 18:00 BST

  • Nord-Irland mot Malta - 20:00 CEST / 19:00 BST

Gruppe B3


  • Finland mot Slovakia - 17:30 CEST / 16:30 BST

  • Latvia mot Portugal - 19:00 CEST / 18:00 BST

Gruppe B4


  • Israel - Luxembourg - 19:15 CEST / 18:15 BST

  • Skottland mot Belgia - 20:30 CEST / 19:30 BST

Liga C

Gruppe C1


  • Estland mot Liechtenstein - 17:00 CEST / 16:00 BST

  • Litauen mot Bosnia-Hercegovina - 17:00 CEST / 16:00 BST

Gruppe C2


  • Bulgaria mot Kosovo - 16:00 CEST / 15:00 BST

  • Gibraltar mot Kroatia - 19:00 CEST / 18:00 BST

Gruppe C3


  • Nord-Makedonia mot Ungarn - 16:00 CEST / 15:00 BST

  • Andorra mot Aserbajdsjan - 19:00 CEST / 18:00 BST

Gruppe C4


  • Færøyene mot Hellas - 18:00 CEST / 17:00 BST

Gruppe C5


  • Moldova mot Kypros - 16:00 CEST / 15:00 BST

Gruppe C6


  • Armenia mot Hviterussland - 14:00 CEST / 13:00 BST

VM-kvalifiseringskamper for kvinner på tirsdag, inkludert England mot Spania
