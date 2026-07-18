VM-mester Joan Capdevila ber om hjelp etter å ha fått avslag på ESTA-søknaden for å kunne se finalen mellom Spania og Argentina

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Joan Capdevila, tidligere fotballspiller som var en del av den spanske troppen som vant VM i 2010 og EM i 2008, kan ikke reise til USA for å se den nye generasjonen spillere vinne enda et VM mot Argentina. Capdevila la ut et innlegg på X fredag kveld, der han direkte ba Donald Trump om hjelp.

«De har nettopp fortalt meg at jeg ikke kan reise til finalen sammen med barna mine fordi ESTA-søknaden min er blitt avslått. Er det noen som kan hjelpe meg med dette? Dere aner ikke hvor spent jeg var på å være der sammen med alle lagkameratene mine fra 2010 og dette laget for å heie på dem», skrev Capdevila, og siterte også det spanske idrettsdepartementet.

«Jeg kan ikke tro at de ikke slipper meg inn i USA... og at jeg går glipp av et øyeblikk som dette sammen med barna mine, som elsker fotball så mye...»

Mens noen av hans tidligere lagkamerater fra det spanske landslaget, som Xavi, Casillas og Piqué, har sett andre Spania-kamper fra VIP-tribunene, ble Capdevila, som var i startoppstillingen i finalen i 2010 og spilte alle kamper og minutter i turneringen, invitert av det spanske fotballforbundet til å se kampen på søndag sammen med familien og tidligere lagkamerater... men visumsøknaden hans ble avslått.

I et intervju med de spanske radiostasjonene SER og Cope forklarte Capdevila at han tror ESTA-søknaden hans ble avslått fordi han spilte en fotballkamp i Iran i 2016, og sier at alt han ønsket var å oppleve det han allerede opplevde for 16 år siden sammen med barna sine igjen. «Jeg er overrasket over at en person som ønsker å nyte en sportsbegivenhet, ikke får lov til å reise i dag».