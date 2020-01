Vogue Italia har forside tegnet av Final Fantasy-kunstner

Motemagasinet Vogue er kanskje ikke det man først og fremst forbinder med spillrelaterte nyheter, men i dette tilfellet må unntaket sies å være rettferdiggjort.

I sin januar-utgave har Vogue Italia bestemt seg for å droppe fotografier av levende modeller og heller introdusere leserne for moteillustrasjoner av anerkjente kunstnere. Konseptet er gjennomført for å vise at det er mulig å presentere mote uten å måtte ty til kostbare fotoøkter med den miljøbelastningen det innebærer å frakte modeller, fagpersonale og klær over store avstander. I stedet har de tydd til dyktige tegnere som har brukt ekte modeller og klær som utgangspunkt for kunsten sin, forteller sjefsredaktør Emanuele Farneti på Instagram.

"All of the covers, as well as the features of our January issue, have been drawn by artists, ranging from well-known art icons and emerging talents to comic book legends, who have created without traveling, shipping entire wardrobes of clothes, or polluting in any way. The challenge was to prove it is possible to show clothes without photographing them."

Spillinteresserte vil fort legge merke til selve forsiden. Den er tegnet av ingen ringere enn Yoshitaka Amano, mannen som i mange år var ensbetydende med konseptkunsten bak Final Fantasy-serien, og har blant annet designet samtlige logoer for spillene i hovedserien. På forsiden har Amano i sin kjente og karakteristiske stil tolket modellen Lindsey Wixson ikledd en Gucci-kjole.

Dette er ikke første gangen noe relatert til Final Fantasy kobles opp til motebransjen. I 2016 benyttet Louis Vuitton heltinnen Lightning fra Final Fantasy XIII-serien som modell for vårkolleksjonen sin.

Inntektene for salg av magasinet skal gå til restaureringen av den kulturelle institusjonen Fondazione Querini Stampalia i Venezia, som ble rammet av sin verste flom på 50 år i desember.