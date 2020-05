Volibear får en oppdatering i League of Legends

Riot Games er nokså flinke til å støtte sitt poulære MOBA-spill, League of Legends.

Da gjerne ved å legge til nytt innhold i form av kosmetikk eller nye helter. Dog kan det se ut til at de har begynt å slakke litt på nye helter. Men nå som antallet er oppe i 148 begynner det vel uansett å nærme seg nok å velge mellom.

I stedet har Riot begynt å sprite mer liv i spillets eksisterende helter. Spillet er tross alt over ti år gammelt og mange av de eldste heltenes mekanikker begynner å visne litt i forhold til de nye som kommer ut. Noen av spillets gamle travere har derfor fått en fullstendig overhaling, både med nytt utseende og evner. I denne kategorien finner vi allerede helter som Warwick, Galio, Sion, Urgot, Nunu, Morderkaiser og Fiddlesticks. Den neste som legger seg under kniven er den lynavledende bjørnen Volibear.

Volibear er ikke lenger et altfor vanlig syn i Summoners Rift. Den standhaftige bjørnen har fått smake "nerf"-pistolen til Riot opptil flere ganger og lider av et lite variert og begrenset evneutvalg. Derfor er det nok på tide at bjørnen på to bein får en liten renovering. Hans nye utseende gjør han ennå mer fryktinngytende å både se og høre på. Og med de nye evnene, som blant annet lar han påkalle lyn til et område og også deaktivere tårn (!), kan det nok tenkes at den tordnende demiguden blir å se mer hyppig på slagmarken igjen.

Riot Games avslørte faktisk denne overhalingen i en egen direktesendt stream i helgen.

Oppsummeringen kan du se her.