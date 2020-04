Volition slår fast at Saints Row V fortsatt er under utvikling

I fjor lovet utvikleren Volition, som tidligere har stått bak kapitlene i Saints Row-serien, at 2020 ville by på en stor avsløring til fans av serien, og mange mente at det var snakk om en formell avsløring av Saints Row V, som vi allerede vet er under utvikling.

Nå har Saints Row: The Third Remastered dog blitt avslørt, og fans er litt bekymrede om dette var den store 2020-avsløringen, og lurer på om en oppfølger i det hele tatt er under utvikling lenger. Men seriens offisielle Twitter-konto har bekreftet at Volition fortsatt jobber på det nye spillet, for remasteren blir ikke utviklet av dem.

"A new Saints Row game is in development from @dsvolition. The Saints Row: The Third remaster is being done by Sperasoft."

Men de har enda ikke uttalt seg om når vi kommer til å høre mer om Saints Row V. Hva håper du spillet gjør annerledes?