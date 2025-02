Volkswagen planlegger å avduke en elbil på innstegsnivå neste måned

HQ

Volkswagen har kunngjort at de i nær fremtid vil løfte på teppet for en helt ny elektrisk modell. Bilen beskrives som en innstegsmodell som vil ha en basispris på rundt 20 000 euro, og at den vil være designet for et bredt spekter av grupper.

Selv om vi ikke har noen annen konkret informasjon om bilen enn dette, er vi informert om at den vil bli vist frem for publikum i begynnelsen av mars. VWs administrerende direktør Thomas Schäfer kommenterte også planene for denne modellen :

"En rimelig, høykvalitets og lønnsom elektrisk Volkswagen fra Europa for Europa - det er bilindustriens Champions League!"

En teaser glimt av denne kommende bilen har også blitt delt, som du kan se nedenfor.

