Volkswagen presenterer en enda mer sportslig variant av ID.3 GTX

Volkswagen Golf er fortsatt en flott kombi for de som er ute etter et sporty alternativ, men med tanke på den elektriske utviklingen, hva gjør VW for å beholde det alternativet? Det er her ID.3 GTX-modellen kommer inn i ligningen, da dette er en mer sportslig versjon av den helelektriske ID.3-modellen, noe som nå forbedres ytterligere med en Performance -variant også.

Denne modellen, som går under navnet ID.3 GTX Performance, har en 240 kW motor som gir en akselerasjon fra 0-100 km/t på 5,7 sekunder, i tillegg til et 79 kWh-batteri med en rekkevidde på 601 km og mulighet for hurtiglading som gjør det mulig å lade 10-80 % på mindre enn 26 minutter.

Inne i bilen er det også en 12,9-tommers skjerm med støtte for IDA stemmeassistent, en head-up-skjerm med utvidet virkelighet og et førsteklasses lydsystem fra Harman Kardon.

Med en slik samling av imponerende funksjoner er ID.3 GTX Performance naturligvis ikke helt billig, ettersom modellene starter på 52 295 euro, inkludert moms.

