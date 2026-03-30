Volta a Catalunya: Vingegaards første seier, Brady Gilmores første etappe

Den danske syklisten Jonas Vingegaard vant Volta a Catalunya, det ukelange rittet i Catalonia i sin 105. utgave mellom 23.-29. mars, det niende rittet i UCI World Tour 2026. Det var første gang Vingegaard syklet Volta a Catalunya, akkurat som det var første gang han syklet Paris-Nice for to uker siden, og Vingegaard, som også har vunnet Vuelta a España 2025 og Tour de France 2022 og 2023, vant begge.

Den siste etappen, den tradisjonelle stigningen til Montjuïc, hadde en overraskende vinner: den 24 år gamle australske syklisten Brady Gilmore fra NSN Cycling Team, som vant sin første WorldTour-etappe. Det var også årets sjette seier for NSN, laget som tidligere het Israel-Premier Tech, og som nå eies av fotballlegenden Andrés Iniesta... som var til stede på etappen i Barcelona for å overvære lagets seier.

Gilmore sa at han hadde studert løpet fra tidligere år og visste nøyaktig når og hvor han skulle spurte for å komme seg løs fra gruppen. "Jeg tenker på å vinne hver dag og det er alt jeg ønsker å gjøre, så å endelig få en WorldTour-seier føles fantastisk", sa 24-åringen, via CyclingWeekly.

Gilmore vant sine to første ritt i 2025, Tour de Taiwan og Circuit des Ardennes i Charleville-Mézières, som en del av de kontinentale tourene i Asia og Europa.