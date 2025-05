Volvo blir referansepartner for Google Gemini-integrering

HQ

Volvo har kunngjort at de har inngått et samarbeid med Google for å sikre at Android Automotive OS og Gemini får en større rolle i deres biler. Vi har fått opplyst at Volvo skal bli en referansepartner for alle Googles bilprosjekter, og at dette vil føre til at Googles programvareforbedringer vil bli fremskyndet i det svenske bilmerket.

Når det gjelder hva vi kan forvente på denne fronten, forklarer Volvo at Gemini vil lanseres i deres modeller, og at dette vil gjøre det mulig for sjåfører å forstå bilen sin bedre ved å kunne snakke med AI-en i naturlige samtaler. Det vil gjøre det mulig for sjåførene å redusere den mentale belastningen under kjøring ved å fjerne behovet for å utforme og sende meldinger manuelt, og dermed bruke mer energi og fokus på selve kjøringen.

Gemini Den nye AI-løsningen skal erstatte den eksisterende Google Assistant i Volvos biler, og senere i år vil den også bli utvidet med et innebygd Google-system.

