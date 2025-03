Volvo bruker kunstig genererte verdener for å forbedre bilsikkerheten

HQ

Det ser ut til at Volvo har funnet en måte å utnytte kunstig intelligens på som vi alle kan stille oss bak. Ved hjelp av data som samles inn fra bilparken, syntetiserer den svenske bilprodusenten ulike situasjoner og hendelser for å teste og studere bilenes sikkerhetsfunksjoner.

Alt dette gjøres ved hjelp av en ny teknikk som kalles Gaussian splatting, og den bruker 3D-scener og motiver fra den virkelige verden til å skape en virtuell verden som deretter kan manipuleres etter Volvos ønske. Herfra kan de skape en rekke veisituasjoner og atferd for å se hvordan bilene deres vil klare seg i ulike situasjoner.

Håpet med denne ideen er at den vil gjøre det mulig for selskapet å teste situasjoner som ellers ville vært for komplekse eller sjeldne til å skape fysisk, og dermed gjøre det mulig for dem å begynne å lage skranker og sikkerhetsfunksjoner som kan beskytte føreren og passasjeren ytterligere mot skader.

Volvos sjef for global programvareteknikk, Alwin Bakkenes, uttalte "Vi har allerede millioner av datapunkter fra øyeblikk som aldri har skjedd, og som vi bruker til å utvikle programvaren vår. Takket være Gaussian splatting kan vi velge ett av de sjeldne hjørnetilfellene og eksplodere det til tusenvis av nye varianter av scenarioet som vi kan trene og validere modellene våre mot. Dette har potensial til å frigjøre en skala som vi aldri har hatt før, og til og med fange opp grensetilfeller før de skjer i den virkelige verden."

Gaussian splatting er drevet av Nvidia-teknologi, og bruker til og med en AI-superdataplattform for å studere dataene og gi innsikt slik at Volvo kan fortsette å lede bilindustrien som en pioner innen sikkerhet.