Volvo nedjusterer målene for elektrifisering og sikter mot 90 % hybrid- eller elbilsalg innen 2030

Det ser ut til at Volvo har innsett at selv om det produseres stadig flere elbiler, er det ikke sikkert at det er så enkelt og sømløst som forventet å få folk til å gå over til en ren elbil. Med dette i bakhodet har bilgiganten annonsert justerte elektrifiseringsmål, en reduksjon fra målet om 100 % elbiler/hybridbiler innen 2030.

Volvo har nå som mål å oppnå et salgsvolum på 90 % el- eller hybridbiler innen 2030, mens de resterende 10 % skal være åpne og tilgjengelige for mildhybrider om nødvendig. Det interessante her er at Volvo fortsatt er overbevist om at de ikke kommer til å selge noen biler med ren forbrenningsmotor innen vi når det nye tiåret.

Som et ledd i arbeidet med å nå dette målet, har Volvo også uttalt at de innen 2025 vil tilby rundt 50-60 % elektrifiserte produkter i sin portefølje, med en rekke rene elbilmodeller i god tid før slutten av tiåret.

Jim Rowan, administrerende direktør i Volvo, legger til: "En elbil gir en overlegen kjøreopplevelse og øker mulighetene for å bruke avansert teknologi som forbedrer den totale kundeopplevelsen. Det er imidlertid klart at overgangen til elektrifisering ikke vil være lineær, og kunder og markeder beveger seg i ulike hastigheter. Vi er pragmatiske og fleksible, samtidig som vi beholder vår bransjeledende posisjon når det gjelder elektrifisering og bærekraft."

Denne elbilstrategien er også i tråd med Volvos plan om å redusere CO2-utslippene, med et mål om å oppnå en reduksjon på 30-35 % sammenlignet med 2018-nivå innen utgangen av 2025.