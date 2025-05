Volvo presenterer sin første ladbare hybrid med utvidet rekkevidde

HQ

Volvo har kunngjort et nytt tilskudd til sitt hybridutvalg. Teknisk sett er det en tilbakekomst, ettersom XC70 er den aktuelle modellen som er tilbake, men denne gangen som en mellomstor SUV som også er en Volvo-nyhet ved å være selskapets første plug-in-hybrid med utvidet rekkevidde.

Vi blir fortalt at denne utgaven av XC70 har en ren elektrisk rekkevidde på opptil 200 kilometer, med en full rekkevidde som ikke er spesifisert. Det som nevnes, er at det elektriske elementet og hurtiglademulighetene skal gjøre det mulig for de fleste brukere å utføre sine daglige gjøremål uten å slippe ut avgasser og til lavere kostnader. Forbrenningsmotordelen av bilen kan da spares til lengre turer, der brukerne kanskje er mer opptatt av å finne lett tilgjengelige ladepunkter.

Når det gjelder designet, legger Volvo til at den har et skandinavisk tema med en skjoldlignende lukket grill som passer sammen med Tors hammer-designet for å bli et "dristigere uttrykk". Den har frontlykter som bruker Matrix LED-teknologi og baklykter som kommer i en vertikal C-form, pluss en sveipende taklinje og skulpturelle skuldre.

Mer informasjon om bilen forventes å bli delt i løpet av de kommende månedene.

Dette er en annonse: