nyheter
No Man's Sky

Voyagers-oppdateringen gir No Man's Sky de høyeste tallene siden lanseringen

No Man's Sky, som en gang ble stemplet som en av spillverdenens største skuffelser, har gjort nok et massivt comeback.

HQ

Husker du da No Man's Sky var synonymt med skuffelse? I dag føles det som en fjern feberdrøm. Med den nylige utgivelsen av den heftige Voyagers-oppdateringen har Hello Games nok en gang klart å lokke spillere tilbake i stort antall.

Det mest slående tilskuddet er en helt ny klasse av stjerneskip som kan bygges og tilpasses nesten helt etter eget ønske - både innvendig og utvendig. Spillerne kan til og med gå rundt om bord og henge med venner, en funksjon som tydeligvis har gitt gjenklang i samfunnet.

Sean Murray, en av Hello Games' grunnleggere, avslørte på X at spillet nylig nådde nesten 98 000 samtidige spillere. Ifølge SteamDB var det nøyaktige tallet 98 285 - det høyeste siden lanseringen for nesten ti år siden. Selv om det fortsatt er langt fra lanseringsdagens topp på over 212 000 spillere, er bragden imponerende for et spill som nærmer seg sitt første tiår.

Samtidig ser Hello Games fremover. Studioet utvikler aktivt sin neste tittel, Light No Fire, der mange av teknologiene som ble introdusert i No Man's Sky forventes å spille en nøkkelrolle.

No Man's Sky

